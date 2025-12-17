DOLAR
42,72 -0,05%
EURO
50,08 0,23%
ALTIN
5.929,54 -0,18%
BITCOIN
3.721.005,34 0,64%

Bursa'da baba kızını öldürüp intihar etti — cenazeleri yan yana defnedildi

Bursa Osmangazi'de 14 Aralık'ta baba Nazmi Aybey, kızı Kübra Aybey'i öldürüp intihar etti; otopsi sonucu ve cenaze işlemleri sonrası çift yan yana defnedildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:26
Bursa'da baba kızını öldürüp intihar etti — cenazeleri yan yana defnedildi

Bursa'da baba kızını öldürüp intihar etti — cenazeleri yan yana defnedildi

Osmangazi'de 14 Aralık gecesi evde iki ceset bulundu

Olay, 14 Aralık saat 22.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Yakınlarının eve girmesiyle giriş kattaki dairede 28 yaşındaki Kübra Aybey'in yatakta hareketsiz halde olduğu, çatı katında ise babası 55 yaşındaki Nazmi Aybey'in asılı olduğu görüldü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemeler sonrası cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemede genç kızın boğularak öldürüldüğü, babanın ise ası suretiyle intihar ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Nazmi Aybey oto tamircisi olarak çalışıyordu; Kübra Aybey ise özel bir şirkette muhasebeci olarak görev yapıyordu. Aile, aynı 3 katlı binada birlikte yaşıyordu. Mahalle sakinleri, Nazmi Aybey'in son günlerde durgun ve içine kapanık bir ruh hali sergilediğini söyledi. Öte yandan, Kübra Aybey'in bilinen herhangi bir sorununun olmadığı kaydedildi.

Otopsi işlemlerinin ardından baba ve kızın cenazeleri, öğle namazına müteakip merkez Ovaakça Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ovaakça Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Cenaze töreninde aile yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma halen devam ediyor.

BURSA’DA BABA, KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ: BABA VE KIZ YAN YANA TOPRAĞA...

BURSA’DA BABA, KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ: BABA VE KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA’DA BABA, KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ: BABA VE KIZ YAN YANA TOPRAĞA...

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
4
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
5
Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi
6
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi