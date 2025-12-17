Bursa'da baba kızını öldürüp intihar etti — cenazeleri yan yana defnedildi

Osmangazi'de 14 Aralık gecesi evde iki ceset bulundu

Olay, 14 Aralık saat 22.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Yakınlarının eve girmesiyle giriş kattaki dairede 28 yaşındaki Kübra Aybey'in yatakta hareketsiz halde olduğu, çatı katında ise babası 55 yaşındaki Nazmi Aybey'in asılı olduğu görüldü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemeler sonrası cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemede genç kızın boğularak öldürüldüğü, babanın ise ası suretiyle intihar ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Nazmi Aybey oto tamircisi olarak çalışıyordu; Kübra Aybey ise özel bir şirkette muhasebeci olarak görev yapıyordu. Aile, aynı 3 katlı binada birlikte yaşıyordu. Mahalle sakinleri, Nazmi Aybey'in son günlerde durgun ve içine kapanık bir ruh hali sergilediğini söyledi. Öte yandan, Kübra Aybey'in bilinen herhangi bir sorununun olmadığı kaydedildi.

Otopsi işlemlerinin ardından baba ve kızın cenazeleri, öğle namazına müteakip merkez Ovaakça Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ovaakça Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Cenaze töreninde aile yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma halen devam ediyor.

