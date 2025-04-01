DOLAR
37,9 0,1%
EURO
40,86 -0,05%
ALTIN
3.796,59 0,35%
BITCOIN
3.225.543,52 -3,16%

Bursa'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:22
Bursa'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Bursa'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Orhaneli-Bursa yolu Doğancı mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, A.Ç. yönetimindeki 10 AFR 359 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki 16 EIB 83 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın ardından M.S. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızlıca jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Savcılığı'ndan 'Boykot' Söylemlerine Soruşturma
2
Çorum'da 2 Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
3
Marine Le Pen'in Temyiz Kararı 2026'da Açıklanacak
4
Manisa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Bülent Turan: 'Sokaktan Uzak Durun, Terörsüz Bir Türkiye İçin Birlikte Hareket Edelim'
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dezenformasyon Uyarısı
7
Tom Barrack'tan Türkiye'nin Stratejik Rolüne Vurgu: 'NATO'ya Katkıları Saymakla Bitmez'

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!