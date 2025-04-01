Bursa'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Orhaneli-Bursa yolu Doğancı mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, A.Ç. yönetimindeki 10 AFR 359 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki 16 EIB 83 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın ardından M.S. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızlıca jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.