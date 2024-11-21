Bursa'da Fırtına Ağaçları Devrip Araçları Zarar Verdi

Bursa'da Şiddetli Fırtına Sonrası Oluşan Hasarlar

Bursa'da gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına, kentte büyük hasara yol açtı. Ağaçlar, demir korkuluklar ve çöp konteynerleri devrildi. Özellikle bazı mahallelerde reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye dağılırken, çöp konteynerleri de fırtınanın etkisinde ilk kurbanlar oldu.

Rüzgarda kopan çatı parçalarıyla birlikte ağaç dallarının isabet ettiği bazı araçlarda hasar meydana geldi. Bu durum, sürücüler için zor anların yaşanmasına neden oldu.

Ayrıca, Alemdar Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, elektrik tellerine takılarak önemli bir tehlike yarattı. Soğanlı Millet Bahçesi'ndeki halı sahanın demir korkulukları da aynı şekilde şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.