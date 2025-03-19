Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Veysel Karani Mahallesi 4. Veysel Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının başlangıcıyla ilgili detayların netleşmesi için gerekli araştırmalar başlatıldı.

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla itfaiye ve polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında plastik ve kağıt malzemelerin alev almasının ardından büyüyen alevler, ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldü.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın, çevresel riskleri de beraberinde getirirken, çıkış nedeni üzerine soruşturma devam etmektedir.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.