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Bursa'da İznik Gölü Kıyısında Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi

Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan 1916 yapımı top mermisi, bomba imha ekipleri tarafından güvenli bir şekilde patlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 19:56
Bursa'da İznik Gölü Kıyısında Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi

Bursa'da Patlamamış Mermi İmhası

Bursa'nın İznik Gölü kıyısında yer alan patlamamış top mermisi, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılarak imha edildi. Olay, göl kenarında bir kişi tarafından merminin görülmesi ile ortaya çıktı.

Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Görevli ekipler, göl kıyısı ve çevresindeki piknik alanını boşaltarak güvenlik önlemleri aldı.

Bomba İmha Uzmanlarının Çalışmaları

Ekipler, mermiyi muhafaza altına alarak bomba imha uzmanlarını bölgeye çağırdı. Uzmanlar, 1916 yılından kalma bu mermiyi güvenli bir şekilde patlatarak imha etti.

Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'da, İznik Gölü kıyısında bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha ekiplerince fünyeyle...

Bursa'da, İznik Gölü kıyısında bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Bursa'da, İznik Gölü kıyısında bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha ekiplerince fünyeyle...

Bursa'da, İznik Gölü kıyısında bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılarak imha edildi.

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