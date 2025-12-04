Bursa'da Kaçak Silah Operasyonu: 118 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 118 ruhsatsız tüfek, 118 kısa ve 118 uzun şarjör ele geçirildi; şüpheli R.K. gözaltında.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:49
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden eş zamanlı depolara baskın

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda 118 ruhsatsız tüfek, 118 kısa şarjör ve 118 uzun şarjör ele geçirildi. Operasyon sonucu bir şüpheli gözaltına alındı.

Uzun süredir teknik ve fiziki takibi süren R.K. isimli şüpheliye yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan iki ayrı depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen malzemeler yetkililerce muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve ekipmanlara el konuldu. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, silahları farklı illere sevk etmeyi planladığı iddia edildi.

Emniyet yetkilileri, Bursa genelinde kaçak silah ticaretine karşı yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Soruşturma sürüyor.

