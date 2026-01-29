Bursa'da Kamusal İşgale Geçit Yok: Zabıta Denetimleri Artıyor

Bursa'da kamusal alanlar için sıkı denetim kararı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi zabıta ekipleri, özel gereksinimli bireyler ve yaş almış vatandaşların kent içinde engelsiz hareket edebilmesi amacıyla kamusal alan işgallerine karşı denetimleri artırma kararı aldı.

Zabıta koordinasyon toplantısı

Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Osmangazi Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Zabıta Koordinasyon Toplantısı’nda, özellikle engelli vatandaşlar ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan grupların kent içinde rahatça hareket edebilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, uzun süredir sorun teşkil eden bölgelerde kamusal alan işgalleri için denetimlerin artırılmasına, işgaliye sınırlarının yeniden değerlendirilmesine ve erişilebilirliği engelleyen uygulamaların ortadan kaldırılmasına karar verildi.

Denetimlerin kapsamı ve yoğunlaştırılacak uygulamalar

Toplantıda kaldırım, yaya yolu ve ortak kullanım alanlarının güvenli ve engelsiz kullanılabilmesi ön plana çıkarıldı. Bu amaçla il genelinde eş zamanlı ve koordineli denetimlerin artırılarak sürdürüleceği vurgulandı.

Ayrıca çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı, yaklaşan Ramazan ayı boyunca özellikle camiler ve turistik alanlarda dilencilik faaliyetlerine karşı kontrollerin yoğunlaştırılacağı kararlaştırıldı.

Hurda araçların muhafaza edilebileceği depo ve otopark alanlarının oluşturulması ile sahipsiz hayvanların geçici barınma alanlarının temini ve teslim süreçlerinin düzenlenmesi de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3. maddesi kapsamında uygulanan faaliyetten men ve idari para cezalarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yürütülecek ortak çalışmaların da kapsamı belirlendi.

Hedef kent içindeki erişilebilirliği artırmak ve kırılgan grupların güvenli, engelsiz hareket etmesini sağlamak olarak açıklandı.

