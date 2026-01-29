Bursa'da Kamusal İşgale Geçit Yok: Zabıta Denetimleri Artıyor

Bursa Büyükşehir ve 17 ilçe zabıta ekipleri, engelli ve yaşlıların erişimini sağlamak için kamusal alan işgallerine karşı eş zamanlı denetimleri artırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:10
Bursa'da Kamusal İşgale Geçit Yok: Zabıta Denetimleri Artıyor

Bursa'da kamusal alanlar için sıkı denetim kararı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi zabıta ekipleri, özel gereksinimli bireyler ve yaş almış vatandaşların kent içinde engelsiz hareket edebilmesi amacıyla kamusal alan işgallerine karşı denetimleri artırma kararı aldı.

Zabıta koordinasyon toplantısı

Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Osmangazi Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Zabıta Koordinasyon Toplantısı’nda, özellikle engelli vatandaşlar ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan grupların kent içinde rahatça hareket edebilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, uzun süredir sorun teşkil eden bölgelerde kamusal alan işgalleri için denetimlerin artırılmasına, işgaliye sınırlarının yeniden değerlendirilmesine ve erişilebilirliği engelleyen uygulamaların ortadan kaldırılmasına karar verildi.

Denetimlerin kapsamı ve yoğunlaştırılacak uygulamalar

Toplantıda kaldırım, yaya yolu ve ortak kullanım alanlarının güvenli ve engelsiz kullanılabilmesi ön plana çıkarıldı. Bu amaçla il genelinde eş zamanlı ve koordineli denetimlerin artırılarak sürdürüleceği vurgulandı.

Ayrıca çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı, yaklaşan Ramazan ayı boyunca özellikle camiler ve turistik alanlarda dilencilik faaliyetlerine karşı kontrollerin yoğunlaştırılacağı kararlaştırıldı.

Hurda araçların muhafaza edilebileceği depo ve otopark alanlarının oluşturulması ile sahipsiz hayvanların geçici barınma alanlarının temini ve teslim süreçlerinin düzenlenmesi de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3. maddesi kapsamında uygulanan faaliyetten men ve idari para cezalarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yürütülecek ortak çalışmaların da kapsamı belirlendi.

Hedef kent içindeki erişilebilirliği artırmak ve kırılgan grupların güvenli, engelsiz hareket etmesini sağlamak olarak açıklandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE 17 İLÇE BELEDİYESİNİN ZABITA EKİPLERİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE 17 İLÇE BELEDİYESİNİN ZABITA EKİPLERİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARIN KENTTE ENGELSİZ HAREKET EDEBİLMESİ İÇİN KAMUSAL ALAN İŞGALLERİNE KARŞI DENETİMLERİ ARTIRIYOR.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE 17 İLÇE BELEDİYESİNİN ZABITA EKİPLERİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Op. Dr. Sibel Atağ: Normal Doğum İyileşmeyi Hızlandırır, Enfeksiyon Riskini Azaltır
2
Kirpik Dibi Paraziti (Demodex) Uyarısı: Sürekli Göz Kaşıntısı ve Kızarıklık
3
Jandarma Asayiş Vakfı Muğla İl Temsilciliği Menteşe'de Toplandı
4
Adana'da altyapı isyanı: Esnaf oltayla göle dönen sokağa tepki gösterdi
5
Hatay'da UKOME Kararı: 3 Köprü Kapatıldı, 5 İlçeye EDS
6
Isparta'da 'Moral İstasyonu': Ramazan Akden'in Türküyle Demlenen Çay Ocağı
7
Bayındır'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği: Fikstür Çekimi Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları