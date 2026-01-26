Mersin’de 'Yeni Medya ve İletişim Kampı' başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Tematik Kış Kampları’ kapsamında Mersin’de gerçekleştirilen 'Yeni Medya ve İletişim Kampı' resmen başladı.

Gençlerin akademik ve entelektüel gelişimine katkı sunmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Tematik Kış Kampları, bu yıl Türkiye genelinde 14 farklı şehirde eş zamanlı olarak yapılıyor. Başvurular, 'E-Genç' uygulaması üzerinden 5-7 Ocak tarihleri arasında alındı; değerlendirmede öğrencilerin akademik başarı puanları, yurt temsilciliği durumları ve kamp temasıyla ilişkili fakülte bölümleri dikkate alındı.

81 ilden toplam 2 bin 100 öğrencinin katılım sağladığı kamplar, 26-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Kamp süresince gençler, ev sahibi şehirlerin tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını yakından tanıma fırsatı da buluyor.

Mersin’de düzenlenen 'Yeni Medya ve İletişim Kampı', KYGM’ye bağlı yurtlarda kalan 150 kız öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kampın açılış töreni Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda yapıldı.

RTÜK üyesi Davulcu'dan gençlere sosyal medya uyarısı

Kamp kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, 'Dezenformasyon Çağında Yeni Medya ve Gençlik' başlıklı bir konferans verdi. Davulcu, RTÜK tarafından gençlere yönelik yapılan araştırmalara dikkat çekerek, gençlerin yüzde 76’sının günlük ortalama 6 saatini sosyal medyada geçirdiğini söyledi.

Gençlerin günde ortalama 4,5 saat televizyon izlediğini de belirten Davulcu, bu sürenin bir bölümünün sabah kuşağı programları, bir bölümünün ise akşam dizilerinden oluştuğunu ifade etti.

Yeni medyanın avantajları ve dezavantajlarına değinen Davulcu, gençleri bilgi kirliliğine karşı uyardı: Gençler haberini artık sosyal medyadan okuyor. Bilgiye erişim hızlandı ancak bu hız beraberinde ciddi riskler getiriyor. Yeni medyayı iyi niyetle kullandığınızda bir tıkla milyonlara iyilik yayabilirsiniz, kötü niyetle kullandığınızda ise milyonlara zarar verebilirsiniz. Çok fazla bilgi kirliliği var. Doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor.

Dijital ayak izine de dikkat çeken Davulcu, girdiğiniz her site ve yaptığınız her beğeninin dijital ayak iziniz olarak kayıt altına alındığını belirterek, bugün sıradan görünen paylaşımların yarın ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Konferansın ardından Davulcu, gençlerin sorularını yanıtladı.

