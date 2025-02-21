Bursa'da Kar Yağışı Trafik Kazalarına Sebep Oldu

Bursa'da etkili olan kar yağışı dringend trafik kazalarına sebep oldu. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar, Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı ve Bursa-İzmir Otoyolu'nda birçok aracın kaza yapmasına yol açtı.

Yaşanan kazalar sonrasında, trafik ekipleri olay yerlerinde önlem alarak, ulaşımda meydana gelen aksamaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kazaların yoğun olduğu bölgelerde yolu açmak için hızlıca müdahale ediyor.

Karla kaplanan yollar nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bursa’da devam eden kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olmaya devam ediyor.

Bursa'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kar nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı ve Bursa-İzmir Otoyolu'nda çok sayıda araç kaza yaptı. Kazalar nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Bursa'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kar nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı ve Bursa-İzmir Otoyolu'nda çok sayıda araç kaza yaptı. Kazalar nedeniyle araçlarda hasar oluştu.