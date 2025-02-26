Bursa'da Kestel Kalesi'nde Yangın: Kafeterya Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'da Kestel Kalesi'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan ahşap kafeteryada çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, üzücü olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse bulunmadı.

Olayın Gelişimi

Yaz aylarında hizmet veren kafeteryada, çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Ekiplere ait hızlı müdahale, yangının büyümesini engelledi.

Yangının Sonuçları

Yangın sonucunda kafeterya kullanılamaz hale gelirken, kalede herhangi bir zararın meydana gelmediği bildirildi. Ayrıca, kale girişleri güvenlik nedeniyle kapatıldı. Kestel Kalesi'nin tarihi geçmişinin Bizans dönemine kadar uzandığı bilinmektedir.

Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nin üzerindeki ahşap kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nin üzerindeki ahşap kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.