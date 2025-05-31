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Bursa'da Mavi Marmara Şehitleri Anıldı

Bursa'da düzenlenen yürüyüşte, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler anıldı ve Gazze'deki insani kriz gündeme getirildi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 22:45
Bursa'da Mavi Marmara Şehitleri Anıldı

Bursa'da Mavi Marmara Şehitleri Anıldı

Bursa'da, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler ve Gazze'de yaşanan güncel duruma dikkat çekmek amacıyla anma etkinliği düzenlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, Ulu Cami önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sürdü.

Etkinliğe katılanler, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak, Gazzeli çocuklar için sloganlar atarak yürüyüşe destek verdi. Mavi Marmara Gazisi Abdullah Arslan, burada yaptığı konuşmada, Mavi Marmara'nın misyonunun tamamen insani yardım olduğunu vurguladı. Arslan, İsrail'in saldırısının tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğinin altını çizerek, "Mavi Marmara saldırısı, bu vahşetin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Gazze'ye ulaşamasak da, tüm dünyaya zalimlerin kim olduğunu gösterdik," dedi.

İHH Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Adem Demir, 7 Ekim tarihinden bu yana yüzlerce tır insani yardımın Gazze'ye ulaştırıldığını ve 2009'dan bu yana faaliyette olan Gazze Ofisi aracılığıyla her gün 180 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldığını belirtti.

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediğini ifade ederek, "Ne acı ki şehit sayısı her gün ve her saat artıyor. Resmi rakamlara göre, İşgalci İsrail’in saldırıları sebebiyle 1 milyon 900 bin sivil Gazze içerisinde en az bir kere göçe zorlandı," şeklinde konuştu.

Armağan, ayrıca İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef alarak, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktığını belirterek, yaralıların ve hastaların sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle hayatlarını kaybettiğini resmen vurguladı.

Program, yapılan dualar ile sona erdi.

Bursa'da "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekme...

Bursa'da "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekme amacıyla yürüyüş düzenlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde Ulu Cami'den toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar ellerinde Türkiye ile Filistin bayrakları ve dövizlerle yürüdü.

Bursa'da "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekme...

Bursa'da "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekme amacıyla yürüyüş düzenlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde Ulu Cami'den toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar ellerinde Türkiye ile Filistin bayrakları ve dövizlerle yürüdü.

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