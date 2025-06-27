Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza, motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına neden oldu.

Olay, Kadir K. (27) idaresindeki 16 KJM 45 plakalı motosikletin, Mahmut Esat Bey Caddesi'nde, Nilüfer Ş. (41) tarafından kullanılan 16 BEB 493 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü Kadir K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirilmektedir.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.