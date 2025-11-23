Bursa'da pilavcı hırsızı: Tatlı yedi, işyeri sahibi çağrı yaptı

Bursa Yıldırım'da gece camdan giren hırsız kasadaki bozuk paraları aldı, tatlı yiyip içti; çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletleri çalındı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:04
Yıldırım / Millet Mahallesi — gece saatlerinde yaşanan olay

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'ndeki bir pilavcıya, gece saatlerinde camdan giren bir şüpheli, iş yerindeki kasadaki bozuk paraları alarak içeri girdi.

Şüpheli, kasadaki paraları aldıktan sonra yemek yapmaya çalıştı ancak iş yerinin gı gazının kapalı olması nedeniyle hazırlık yapamadı. Ardından dükkandaki dolaptan aldığı tatlıyı yedi ve bir içecek tüketti.

Dükkanı terk ederken, işyerinde çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini de alan şüpheli, olay yerinden ayrıldı.

İşyeri sahibi yaşananların trajikomik yönünü şu sözlerle paylaştı: "Açtır belki, benden yana helal olsun. Çalışanlar adına üzüldüm. Onların eşyaları önemli. Eğer çalışanların elektronik malzemelerini geri getirirse şikayetçi olmayacağım".

