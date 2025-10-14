Bursa'da Rüşvet Soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 15 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'daki rüşvet soruşturmasında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı; mal varlıklarına el konuldu, TMSF kayyum atandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 08:29
Bursa'da Rüşvet Soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 15 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Rüşvet Soruşturmasında 15 Tutuklama

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve çok sayıda zanlı adliyede

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üyelik, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" iddiaları kapsamında gözaltına alınan zanlıların savcılık sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E., yapı denetim firması sahibi Tamer İ., mühendis Metin Yaşar Ç., iş insanı Hulusi K. ile müteahhitler Serkan B., Mehmet Ziya A., Namık Ziya M., Ekrem P., belediye çalışanları Serkan Ç., Muttalip K., Alaattin A., eski memur Mehmet Fatih Ç., firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç. bulunuyor.

Diğer şüphelilerden Turgay Erdem'in eşi Z.E., kayınbiraderi M.T., mimarlar U.T. ve M.K., müteahhitler Ş.A. ve M.A. ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile birlikte gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu bildirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Erdem ve 20 zanlının 10 Ekim'de gözaltına alındığı, diğer zanlılardan birinin ise dün yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandığı kaydedildi. Halen aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Gelişmelerle ilgili soruşturma ve yasal işlemler adli makamlar tarafından sürdürülüyor.

