Bursa'da Terra Trio Grubunun Etkileyici Konseri

Bursa'da Terra Trio Müzik Grubu Konser Verdi

Bursa'da, Ördekli Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşan Terra Trio, dinleyicilerden tam not aldı. Gecede, Bursalı sanatseverler, klasik müziğin en sevilen eserlerini dinleme fırsatı buldu.

Performansın Detayları

Konsere damgasını vuran isimler arasında Begüm Bensu Ünsal kemanda, Ezgi Yağmur Bilgin viyolonselde ve Dilan Dereli piyanoda yer aldı. Grubun sergilediği performans, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Konser boyunca, keman, piyano ve viyolonsel eşliğinde gerçekleştiren eserlerin yanı sıra, Terra Trio'nun sunduğu sahne şovu, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Gecenin sonunda, sanatseverler, grup için uzun süre alkışlarda bulundu. Bu anlamlı buluşma, Bursa'nın müzik sahnesine önemli katkılarda bulunan Terra Trio için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Bursa'da Terra Trio müzik grubu müzikseverlerle buluştu.

Bursa'da Terra Trio müzik grubu müzikseverlerle buluştu.