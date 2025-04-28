DOLAR
38,45 -0,07%
EURO
43,69 0,28%
ALTIN
4.053,35 1%
BITCOIN
3.597.470,05 0,83%

Bursa'da Terra Trio Grubunun Etkileyici Konseri

Terra Trio müzik grubu, Bursa’da düzenlediği konserde sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 04:49
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 04:49
Bursa'da Terra Trio Grubunun Etkileyici Konseri

Bursa'da Terra Trio Müzik Grubu Konser Verdi

Bursa'da, Ördekli Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşan Terra Trio, dinleyicilerden tam not aldı. Gecede, Bursalı sanatseverler, klasik müziğin en sevilen eserlerini dinleme fırsatı buldu.

Performansın Detayları

Konsere damgasını vuran isimler arasında Begüm Bensu Ünsal kemanda, Ezgi Yağmur Bilgin viyolonselde ve Dilan Dereli piyanoda yer aldı. Grubun sergilediği performans, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Konser boyunca, keman, piyano ve viyolonsel eşliğinde gerçekleştiren eserlerin yanı sıra, Terra Trio'nun sunduğu sahne şovu, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Gecenin sonunda, sanatseverler, grup için uzun süre alkışlarda bulundu. Bu anlamlı buluşma, Bursa'nın müzik sahnesine önemli katkılarda bulunan Terra Trio için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Bursa'da Terra Trio müzik grubu müzikseverlerle buluştu.

Bursa'da Terra Trio müzik grubu müzikseverlerle buluştu.

Bursa'da Terra Trio müzik grubu müzikseverlerle buluştu.

Bursa'da Terra Trio müzik grubu müzikseverlerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği Konseri Rüzgarı
2
Bursa'da Terra Trio Grubunun Etkileyici Konseri
3
Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
4
Tunus’ta 'Türk Edebiyatının Evrensel Yolculuğu' Konferansı Gerçekleşti
5
Bakan Göktaş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti
6
Elazığ'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı
7
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karaman'da Yatırımları Değerlendirdi

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor