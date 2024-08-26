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Bursa'da Tır Yangını: Sürücü Yaralı

Bursa'da şarampole devrilen tır alevlere verildi, sürücü yaralandı ve sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 20:37
Bursa'da Tır Yangını: Sürücü Yaralı

Bursa'da Dehşet Verici Kaza

Bursa'da yaşanan talihsiz bir kazada, Hasan G. tarafından yönetilen 16 ACB 419 plakalı tır, Karahıdır köyü yakınlarında devrildi ve ardından alev aldı.

Ateşin Büyümesi ve Yaralanma

Tırın şarampole devrilmesi, öncesinde ulaşım bariyerlerine çarpmasıyla gerçekleşti. Yangın kısa sürede büyüyerek, tırı sararken, alevler çevresindeki ağaçlık alana da sıçradı.

Sürücü Hasan G., alevlerden kurtulmak için aracından atlaması sonucu yaralandı. Olay yerine hemen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Sağlık ekipleri, kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yangın ise, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü, ne yazık ki tır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da şarampole devrilen ve alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da şarampole devrilen ve alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da şarampole devrilen ve alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da şarampole devrilen ve alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da şarampole devrilen ve alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da şarampole devrilen ve alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

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