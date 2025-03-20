Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Bursa'da TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı konut projesini başlatıyor. Elinizi çabuk tutun!

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:00
Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde başlattığı uygun fiyatlı konut seferberliğine bir yenisini ekledi. Dar gelirli vatandaşların hayallerini süsleyen ev sahibi olma fırsatını sunan TOKİ, bu kez Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hayata geçireceği dev projeyle dikkat çekiyor.

Projenin Detayları

Arapzade Mahallesi'nde inşa edilecek toplam 166 konutluk projede, ilk etapta 35 dairenin satışa sunulacağı müjdesi verildi. Bu fırsat, özellikle Bursa ve çevresinde yaşayan vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olun

TOKİ'nin Orhangazi projesi kapsamında satışa sunulacak 35 dairenin detayları da netleşmeye başladı. Projede, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış konut tipleri bulunuyor. Toplamda, 26 adet 2+1 ve 9 adet 3+1 daire satışa çıkarılacak.

Bu kampanya, özellikle ödemeleriyle dikkat çekiyor. En uygun fiyatlı 2+1 daire için peşinat tutarı 484 bin 200 TL olarak belirlendi. Ancak asıl dikkat çeken nokta, aylık taksit miktarı oldu. Peşinatı yatıran vatandaşlar, 120 ay vadeyle sadece 12 bin 105 TL taksitle bu modern dairelerin sahibi olabilecekler. 3+1 konutların en düşük fiyatı ise 651 bin TL olarak belirlendi ve bu daireler için aylık taksitler 16 bin 275 TL'den başlayacak.

TOKİ Bursa Başvuru Tarihleri

TOKİ'nin Bursa Orhangazi projesi için başvurular, 17 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 21 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Türkiye Halk Bankası'nın Orhangazi şubesi üzerinden gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından ev sahibi olmaya hak kazanan asil hak sahipleri, 7 Nisan 2025 ile 11 Nisan 2025 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecekler. Yedek listede yer alan vatandaşlar ise, asil listeden herhangi birinin sözleşme imzalamaması durumunda, 16 Nisan 2025 ile 18 Nisan 2025 tarihleri arasında sözleşme imzama şansına sahip olacaklar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!
2
Erzurum'da 'Yan Bakma' Nedeniyle 3 Kişi Yaralandı
3
Kırklareli'nde 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Can Kaybı 710'a Ulaştı
5
Eskişehir'de Çapraz Ekiplerle Sigara Denetimi Gerçekleştirildi
6
Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!
7
Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması 2. Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!