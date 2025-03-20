Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde başlattığı uygun fiyatlı konut seferberliğine bir yenisini ekledi. Dar gelirli vatandaşların hayallerini süsleyen ev sahibi olma fırsatını sunan TOKİ, bu kez Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hayata geçireceği dev projeyle dikkat çekiyor.

Projenin Detayları

Arapzade Mahallesi'nde inşa edilecek toplam 166 konutluk projede, ilk etapta 35 dairenin satışa sunulacağı müjdesi verildi. Bu fırsat, özellikle Bursa ve çevresinde yaşayan vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olun

TOKİ'nin Orhangazi projesi kapsamında satışa sunulacak 35 dairenin detayları da netleşmeye başladı. Projede, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış konut tipleri bulunuyor. Toplamda, 26 adet 2+1 ve 9 adet 3+1 daire satışa çıkarılacak.

Bu kampanya, özellikle ödemeleriyle dikkat çekiyor. En uygun fiyatlı 2+1 daire için peşinat tutarı 484 bin 200 TL olarak belirlendi. Ancak asıl dikkat çeken nokta, aylık taksit miktarı oldu. Peşinatı yatıran vatandaşlar, 120 ay vadeyle sadece 12 bin 105 TL taksitle bu modern dairelerin sahibi olabilecekler. 3+1 konutların en düşük fiyatı ise 651 bin TL olarak belirlendi ve bu daireler için aylık taksitler 16 bin 275 TL'den başlayacak.

TOKİ Bursa Başvuru Tarihleri

TOKİ'nin Bursa Orhangazi projesi için başvurular, 17 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 21 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Türkiye Halk Bankası'nın Orhangazi şubesi üzerinden gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından ev sahibi olmaya hak kazanan asil hak sahipleri, 7 Nisan 2025 ile 11 Nisan 2025 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecekler. Yedek listede yer alan vatandaşlar ise, asil listeden herhangi birinin sözleşme imzalamaması durumunda, 16 Nisan 2025 ile 18 Nisan 2025 tarihleri arasında sözleşme imzama şansına sahip olacaklar.