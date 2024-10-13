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Bursa'da Üç Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili 16 yaşındaki torun şüpheli.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 02:49
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 02:49
Bursa'da Üç Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'da Üç Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yer alan Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisindeki bir evde üç kişinin cansız bedeni bulundu. M.M. (73) ve C.A.'dan haber alamayan yakınları, ikilinin birlikte yaşadığı eve gitmeye karar verdi.

Yapılan inceleme sonucunda eve girildiğinde, M.M. ile C.A.'nın yanı sıra bahçede henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin daha cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, cesetlerin öldürüldüğünü tespit etti.

Olay sonrası şüpheli olarak adı geçen M.M.'nin 16 yaşındaki torunu M.K.'nın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

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