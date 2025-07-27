Bursa'da Yangın Bölgesinde Su Taşıyan Tanker Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Orman Yangını Bölgesinde Trajik Kaza

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan bir tankerin devrilmesi, büyük bir üzüntüye sebep oldu. Kaza sırasında, 06 BNL 163 plakalı tanker, Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Aynı zamanda tanker içerisinde bulunan ve ağır yaralanan iki kişi, ekipler tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen tanker, yangın alanına su taşıma görevini üstleniyordu. Bu talihsiz olay, orman yangınıyla mücadele eden ekipleri derinden etkiledi.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.