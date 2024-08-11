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Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 21:14
Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Orhangazi-İznik Karayolu'nda, Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru ilerleyen Uğur Arslan (48) yönetimindeki 16 LCR 92 plakalı otomobilin, Mezbaha Kavşağı'ndan dönüş yapan Deniz Akdemir (35) idaresindeki 21 AEK 604 plakalı araca çarpması sonucu gerçekleşti.

Yaralanmalara neden olan zincirleme kazada, Uğur Arslan’ın otomobili savrularak kavşakta bekleyen Halil Umut (66) idaresindeki 16 AKV 225 plakalı minibüse çarptı.

İlk belirlemelere göre, Uğur Arslan'ın otomobilinde bulunan eşi Sultan Arslan (40) ve kızı Medine Gül Arslan (15) yaralandı. Olaya müdahale etmek üzere ihbarda bulunulmasının ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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