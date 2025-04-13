Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda, Emre D. (17) yönetimindeki 16 F 1552 plakalı otomobil, Eren Y. (22) idaresindeki 16 Y 0717 plakalı otomobil ve Ahmet K. (39) tarafından kullanılan 35 SC 016 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sırasında, kontrolden çıkan Eren Y.'ye ait otomobil, yol kenarındaki duvarı yıkarak bir sitenin bahçesine devrildi. Araç, site içerisinde zemin katta bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazanın sonuçları olarak, her üç aracın sürücüsü de yaralanarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen Emre D.'ye 36 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada kontrolden çıkan Eren Y. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki duvarı yıkarak bir sitenin bahçesine devrildi. Araç, sitenin zemin katındaki evin duvarına çarparak durabildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada kontrolden çıkan Eren Y. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki duvarı yıkarak bir sitenin bahçesine devrildi. Araç, sitenin zemin katındaki evin duvarına çarparak durabildi.