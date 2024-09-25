Bursa'da Zorla Alıkoyma ve Darp Davasında Karar

Bursa'da Zorla Alıkoyma ve Darp Davası

Bursa'da bir kişinin zorla alıkonulması ve darbedilmesi olayına ilişkin açılan davada, 5 sanıktan 2'si 5 yıl, birisi ise 6 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Diğer iki sanık ise beraat etti.

Duruşma Süreci

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ozan U. ve eşi Mine U. ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar, önceki ifadelerini yineleyerek beraat talebinde bulundular.

Cezalar ve Suçlamalar

Mahkeme; Osman U. ve Mine U.'yu "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıl hapse mahkum ederken, Ozan U.'yu aynı suçtan 6 yıl ceza ve "hukuki alacağı tahsil amacıyla silahla yaralama" suçundan ise 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olayın Detayı

Olay, Yıldırım ilçesinde geçen yıl Ekim ayında meydana geldi. Ozan U. ile kiracı Mehmet Ö. arasında evden ayrılma ve borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından darbedilen Mehmet Ö., kadın kıyafeti giydirilerek görüntülendi ve bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Mehmet Ö.'nün polise şikayette bulunmasının ardından, Ozan U., eşi Mine U., babası Osman U. ve arkadaşları Volkan K. ile Semih S. gözaltına alındı. Ozan U., Volkan K. ve Semih S. tutuklanırken, diğer iki sanık serbest bırakıldı. Davada, tutuklu sanıkların yargılama sürecinde tahliyi yaşandı.