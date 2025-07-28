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Bursa'daki Orman Yangınının Dumanı Kent Semalarını Sardı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki yangının dumanı, kent merkezine ulaşarak endişe yarattı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 20:47
Bursa'daki Orman Yangınının Dumanı Kent Semalarını Sardı

Bursa'da Yangın Alarmı: Duman Kent Merkeziyle Buluştu

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür süren orman yangınının dumanı, kent merkezine kadar ulaştı. Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde başlayan yangın, hızla Harmancık ilçesine doğru ilerliyor.

Yangın dumanları, Uludağ'ın güney yamaçlarından yükselerek, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bursa kentini kapladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan duman, kent genelinde bulut tabakası gibi etkisini gösterirken, is kokusu da halk arasında hissedilmeye başlandı.

Bursa'nın çeşitli bölgelerinde zaman zaman kül taşınımı gözlemleniyor. Yangının büyümesi üzerine, Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleri ile Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangınla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür devam eden orman yangınının dumanı...

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür devam eden orman yangınının dumanı, kent merkezine ulaştı. Uludağ'ın güney yamaçlarında devam eden yangının yoğun dumanı dağın zirvesini aşarak yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bursa kent merkezini kapladı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür devam eden orman yangınının dumanı...

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür devam eden orman yangınının dumanı, kent merkezine ulaştı. Uludağ'ın güney yamaçlarında devam eden yangının yoğun dumanı dağın zirvesini aşarak yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bursa kent merkezini kapladı.

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