Bursa'daki Yangın Korkuttu: Tırdan Ormanlığa Sıçrayan Alevler Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın Paniği Yaşandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü bir tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın Detayları

Yangın, Eskişehir-Ankara kara yolunun Ümitalan Mahallesi mevkisinde, U.T. yönetimindeki 58 ACD 500 plakalı motor yağı taşıyan tırın egzozundan çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana hızla yayıldı.

İhbar üzerine Kestel ve İnegöl itfaiye ekipleri ile bölge trafik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Ulaşım Tıkanıklığı

Yangın ve müdahale çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Ankara kara yolu, yaklaşık 45 dakika boyunca kapalı kaldı. Ancak ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.