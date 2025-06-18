DOLAR
39,51 -0,1%
EURO
45,45 -0,05%
ALTIN
4.308,29 -0,22%
BITCOIN
4.130.643,84 -0,16%

Bursa İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan çalılık yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 19:04
Bursa İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda çıkan yangın, yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın için ihbarın yapılmasının ardından, İnegöl itfaiyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yangına müdahale etmesi sonucu, alevler büyümeden söndürüldü.

Yerel halk, yangının çıkış nedeni hakkında endişeliyken, ekiplerin özverili çalışması yangının daha fazla yayılmasını önledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Çay Yüklü Kamyon Devrildi: 9 Yaralı
2
Bursa İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü
3
İYİ Parti ve DEVA Partisi Liderlerinden Kritik Görüşme
4
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
5
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı, Sürücü Gözaltında
6
Trabzon'da Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi
7
Dünyaca Ünlü Lüks Yat 'Lady Moura' Marmaris Limanı'na Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı