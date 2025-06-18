Bursa İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda çıkan yangın, yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın için ihbarın yapılmasının ardından, İnegöl itfaiyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yangına müdahale etmesi sonucu, alevler büyümeden söndürüldü.

Yerel halk, yangının çıkış nedeni hakkında endişeliyken, ekiplerin özverili çalışması yangının daha fazla yayılmasını önledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.