Bursa İnegöl'de İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Ağır Yaralandı
İnegöl ilçesindeki Akhisar Mahallesi 7. Çıkmaz Sokak adresinde yapımı süren 3 katlı apartman inşaatında çalışan Orhan Y. (31), dengesini kaybederek havalandırma boşluğunun zeminine düştü.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Hastaneye Kaldırıldı
Ağır yaralanan Orhan Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
