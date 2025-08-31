Bursa İnegöl'de İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Ağır Yaralandı

DOLAR
İnegöl'de 3 katlı apartman inşaatında çalışan Orhan Y. (31), havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı; İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:43
İnegöl ilçesindeki Akhisar Mahallesi 7. Çıkmaz Sokak adresinde yapımı süren 3 katlı apartman inşaatında çalışan Orhan Y. (31), dengesini kaybederek havalandırma boşluğunun zeminine düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan Orhan Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

