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Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 23:00
Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Gülbahçe Mahallesi yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Azmi A. yönetimindeki 37 ABK 963 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel G. tarafından yönetilen 06 ACD 615 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, sürücüler Azmi A. ve Yüksel G. ile Azmi A'nın aracındaki Dilan A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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