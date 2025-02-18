Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonu
Bursa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Keles Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütüldü.
Operasyon Detayları
14 Şubat tarihinde Bursa, İstanbul, İzmir, Mardin, Antalya, Mersin ve Kars'ta eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Bu aramalarda şunlar ele geçirildi:
- Ruhsatsız tabanca
- 2 ruhsatsız av tüfeği
- Fişek ve kartuş
- 24 cep telefonu
- 9 dizüstü bilgisayar
Operasyon sonucunda yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Keles Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin Durumu
Adli işlemler sonucunda, şüphelilerin çıkarıldığı hakimlik tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandığı belirtildi.