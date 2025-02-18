Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Bursa merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı. Operasyon, 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:52
Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonu

Bursa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Keles Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütüldü.

Operasyon Detayları

14 Şubat tarihinde Bursa, İstanbul, İzmir, Mardin, Antalya, Mersin ve Kars'ta eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Bu aramalarda şunlar ele geçirildi:

  • Ruhsatsız tabanca
  • 2 ruhsatsız av tüfeği
  • Fişek ve kartuş
  • 24 cep telefonu
  • 9 dizüstü bilgisayar

Operasyon sonucunda yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Keles Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin Durumu

Adli işlemler sonucunda, şüphelilerin çıkarıldığı hakimlik tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandığı belirtildi.

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