Bursa Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa Mudanya'da Yörükali Mahallesi'ndeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü; soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:19
Yörükali Mahallesi Kumbağlar mevkisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İddialara göre yangın, Yörükali Mahallesi Kumbağlar mevkisindeki elektrik direklerinde başlayıp anıza ve ardından ormanlık alana sıçradı.

Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı; traktör arkasına bağladıkları su tankerleri ile alevlere karşı önlem aldılar.

Ardından bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK), Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları sürüyor.

