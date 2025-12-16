Bursa Mudanya'da Vinçten Düşen İş Makinesi Paniğe Neden Oldu

Bursa Mudanya'da vinçten düşen iş makinesi paniğe yol açtı

Olayın Detayları

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokak üzerinde yapılan bir çalışmada, vinçte bulunan kepçe devrildi. Olay kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Şans eseri yaralanan olmadı. Kepçenin içinde sürücünün bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Soruşturma ve Güvenlik Önlemleri

Olay sonrası polis ekipleri bölgeye gelerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve incelemelerde bulundu. Kazada iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.

Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından sahadaki çalışmalar durduruldu. Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

