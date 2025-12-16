DOLAR
Bursa Mudanya'da Vinçten Düşen İş Makinesi Paniğe Neden Oldu

Mudanya Güzelyalı'da vinçten düşen kepçe maddi hasara yol açtı; sürücünün olmaması olası faciayı önledi. Polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 19:37
Bursa Mudanya'da Vinçten Düşen İş Makinesi Paniğe Neden Oldu

Bursa Mudanya'da vinçten düşen iş makinesi paniğe yol açtı

Olayın Detayları

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokak üzerinde yapılan bir çalışmada, vinçte bulunan kepçe devrildi. Olay kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Şans eseri yaralanan olmadı. Kepçenin içinde sürücünün bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Soruşturma ve Güvenlik Önlemleri

Olay sonrası polis ekipleri bölgeye gelerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve incelemelerde bulundu. Kazada iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.

Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından sahadaki çalışmalar durduruldu. Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI BURGAZ MAHALLESİ FERAH SOKAK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, BİR...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI BURGAZ MAHALLESİ FERAH SOKAK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, BİR EVDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SIRASINDA VİNÇLE KALDIRILAN İŞ MAKİNESİ (KEPÇE) DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/IHA

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI BURGAZ MAHALLESİ FERAH SOKAK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, BİR...

