Bursa Mudanya'da Yangın: Ev Küle Döndü, Yan Bina Hasar Aldı

Mudanya'da çıkan yangında Fatma Edemen'e ait ev küle dönerken, yan bina alevler ve söndürme suyundan zarar gördü; itfaiye yaklaşık 2 saat çalıştı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 19:12
Bursa Mudanya'da ev yangını: Bir ev küle döndü, yan bina hasar gördü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen küle döndü, bitişikteki bina ise alevler ve söndürme çalışmaları sırasında oluşan su nedeniyle zarar gördü.

Yangının çıkışı ve müdahale

Yangın, Eğerce Mahallesi 14. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Fatma Edemen (64) mutfakta temizlik yaparken yangın başladı. Komşuların yoğun dumanı fark etmesi üzerine Edemen’e seslenilerek aşağı inmesi istendi ve vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Hasar ve yürütülen işlemler

Küle dönen evden sıçrayan alevler, yan binanın çatısında hasara yol açtı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası uzun süre soğutma işlemi gerçekleştirildi.

Yan binanın sahibi İ.D. olayla ilgili, "Evdeki tüm eşyalar su nedeniyle kullanılamaz hale geldi" dedi.

Tahkikat devam ediyor.

