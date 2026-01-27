Bursa'nın B40 Balkan Şehirleri Ağı Üyeliği Kesinleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Balkanlar'daki yerel yönetimleri bir araya getiren B40 Balkan Şehirleri Ağı üyeliği, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 5. Yıllık Zirve ile resmen kesinleşti. 2021'de kurulan ağ, Balkanlar'da yerel yönetimlerin iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Balkanlara güçlü işbirliği

Zirvede belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve uzmanlar bir araya geldi. Üyeliğin kesinleşmesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik, demokratik yönetişim, kültürel ve ekonomik iş birlikleri ile bölgesel dayanıklılığı artırmaya yönelik somut projelerde aktif rol üstlenecek.

Başkan Mustafa Bozbey'in değerlendirmesi

Mustafa Bozbey, B40 üyeliğini "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Bozbey, Balkanlarla kurulan köklü tarihî ve kültürel bağların bugünün vizyonu ve yarının projeleriyle birleştiğini belirtti ve şunları söyledi: "Hayata geçireceğimiz ekonomik projelerle şehrimizi geleceğe hep birlikte hazırlayacağız. Sınırları aşan kardeşliğimizi, bölgesel kalkınma ve ortak bir gelecek hedefiyle çok daha ileriye taşıyacağız".

Zirvede öne çıkan konular

Zirve programında "Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik", "Kültür ve turizm alanında iş birliği" ile "Demokrasi ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi" başlıkları ön plana çıktı. Program çerçevesinde üye şehirler arasında bilgi paylaşımını artırmayı ve ortak eylemleri hızlandırmayı hedefleyen yuvarlak masa toplantıları düzenlendi.

Yüksek düzeyli görüşmeler ve iş birlikleri

Zirve kapsamında B40 Genel Kurulu, Yürütme Kurulu Toplantısı ve şehir liderleri arasında yüksek düzeyli ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Eurocities iş birliğiyle düzenlenen Yerel Demokrasi Paneli, birçok Avrupa kentinin belediye başkanını bir araya getirerek yerel demokrasinin korunması ve güçlendirilmesine odaklandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, program süresince Selanik Belediye Başkanı Stelios Aggeloudis ve Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomaševic ile görüşmeler yaptı.

B40 ağı hakkında

B40 Balkan Şehirleri Ağı, 2021'de "Daha İyi Gelecek, Daha İyi İşbirliği" temasıyla düzenlenen İstanbul Zirvesi sonrasında imzalanan İstanbul Deklarasyonu ile kuruldu. Günümüzde ağın 60'tan fazla üye kenti bulunuyor ve bölgesel iş birliklerini güçlendirerek ortak projeler geliştirmeyi sürdürüyor.

