Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesindeki Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Karacabey Belediyesi itfaiye ekipleri ile Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına anında müdahale etti. Yangın, yapılan etkili çalışmalara rağmen kısa bir süre içinde yayıldı ancak ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülmekte olup, vatandaşların güvenliği için önlemler alınmaya devam ediyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.