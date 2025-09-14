Bursa Orhangazi'de Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; araçlardan biri tarlaya devrildi, yaralılar Orhangazi ve Gemlik hastanelerine kaldırıldı.