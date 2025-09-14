Bursa Orhangazi'de Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; araçlardan biri tarlaya devrildi, yaralılar Orhangazi ve Gemlik hastanelerine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 18:58
Kaza Detayları

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköyaltı mevkisinde meydana geldi.

Muhammet A. (24) idaresindeki 54 ACS 046 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sedanur Ç. (23) yönetimindeki 16 BNC 467 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücüler ile birlikte Beyza A. (22) ve Yudum M. (26) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırıldı.

