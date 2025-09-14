Bursa Orhangazi'de Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı
Kaza Detayları
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköyaltı mevkisinde meydana geldi.
Muhammet A. (24) idaresindeki 54 ACS 046 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sedanur Ç. (23) yönetimindeki 16 BNC 467 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücüler ile birlikte Beyza A. (22) ve Yudum M. (26) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırıldı.
