Bursa Uçak Kazasında 3 Kişiye Hapis İstemli İddianame

Bursa'da, 25 Nisan 2022 tarihinde eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşanan kazada, iki pilotun hayatını kaybetmesinin ardından, kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede üç kişi hakkında 15 yıl hapis cezası istendi.

Yunuseli Havaalanı yakınlarında meydana gelen kaza, eğitim uçağının yerleşim alanına düşmesiyle sonuçlanmıştı. Kaza sonucu eğitim pilotu Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar yaşamını yitirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, uçuş okulunun sahibi, bakım teknisyeni ve havaalanının işletme sorumlusunun kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Uçak bakım teknisyeni Mustafa K, 25 Nisan'da düşen uçağın 100 saatlik bakımını iki gün önce yaptığını belirtirken, bakımlarını üretici firmanın talimatlarına uygun olarak gerçekleştirdiğini savundu. Ancak, üstüne atılı suçlamaları kabul etmedi.

Uçuş okulu sahibi Fevzi A ise, uçağın başka bir şirkete ait olduğunu ve tüm sertifikaların geçerli olduğunu ifade etti. Olay günü başka pilotların aynı uçakla sorun yaşamadığını belirten Fevzi A, kazanın ardından uçağın havaalanından kalkışının normlara uygun olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesine ait BURULAŞ bünyesinde görev yapan Cüneyt A, uçuş okulu ile ilgili düzenlemelerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kurallarına uyulacağına dair maddelerin bulunduğunu aktardı. Ancak, uçuş eğitmenlerinin kazanın önlenmesinde birinci derecede sorumlu olduğunu vurguladı.

Kazanın ardından hayatını kaybeden pilotların aileleri, kazada ihmali bulunanlar hakkında şikayetçi oldu. Oğlunun düzenli bakım yapılmadığı yönündeki iddialarını dile getiren Sinan Otkum, pilotun sık sık arızaların yaşandığını bildirdiğini belirtti. Ayrıca, uçağın kayıt altına alınan uçuş saatlerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Bilirkişi raporuna göre, pilotların gerekli yük kontrolünü yapmadıkları ve yakıt miktarını dikkate almadıkları, dolayısıyla asli kusur sahibi oldukları belirtildi. İddianamede, bakım teknisyeni ve havaalanı sorumlusunun da pilotların ölümüne sebep olan ihmali eylemleri nedeniyle 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.

Uçak kazası sonucu, iki araç zarar görmüş ve birkaç evde hasar meydana gelmiştir. Olay, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.