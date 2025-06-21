Büyükataman: "İran Operasyonu, Türkiye'ye Sinsi Bir Mesajdır"

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Önemli Açıklamalar

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da gerçekleştirilen üye katılım toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Büyükataman, "İran'a yapılan operasyon, Türkiye'ye verilmiş sinsi bir mesajdır" diyerek İsrail'in stratejik hedeflerine dikkat çekti.

Türkiye’nin Güvenliği Öncelikli Hedefimiz

Büyükataman konuşmasında, İsrail’in planlarının, Türkiye’yi kuşatmak ve terörsüz Türkiye hedeflerini baltalamak amacı güttüğünü belirtti. "Bu gerçeği görmek, buna göre tavır almak, milli bir sorumluluktur" ifadesiyle, milli dayanışmanın önemini vurguladı.

Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, MHP'nin geçmişten gelen güçle bugünü yorumlayıp geleceği inşa ettiğini belirten Büyükataman, "Ülkenin tüm sorunlarına köklü çözümler üretmek için yorulmadan çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kriz ve Savaşlarla Kuşatılan Türkiye

Büyükataman, Türkiye'nin etrafındaki krizlerin ve savaşların, emperyalizmin planlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Terör devleti İsrail'in İran'a başlattığı saldırı, sadece İran'ı değil, bölgedeki tüm ülkeleri ve özellikle Türkiye'yi hedef alıyor" dedi.

İran'a yapılan operasyonun tarihi bir tehlike olduğunu dile getiren MHP Genel Sekreteri, Türk milletinin bir bütün olarak kenetlenmesinin hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Türk Devlet Aklına Güveniyoruz

Büyükataman, "Gün, tek yürek olma günüdür" diyerek, terörsüz Türkiye hedefinin sadece bir güvenlik politikası olmadığını, aynı zamanda milli varlığın teminatı olduğunu ifade etti. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerinin altını çizen Büyükataman, muhalefetin tutumlarına da eleştirilerde bulundu.

Toplantının sonunda yeni üyelere rozetleri takıldı ve MHP'nin milli hedeflerine ulaşma kararlılığı yeniden vurgulandı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman (fotoğrafta), Ördekli Kültür Merkezi'nde MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım toplantısına katıldı. Büyükataman, burada konuşma yaptı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman (fotoğrafta), Ördekli Kültür Merkezi'nde MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım toplantısına katıldı. Büyükataman, burada konuşma yaptı.