Büyükçekmece'de Ahırda Saman Balyası Yangını Kontrol Altına Alındı

D-100 kenarındaki ahırda envaner zarar gördü

Büyükçekmece'de, D-100 kara yolu yakınında bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ahırın kenarında yer alan saman balyalarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden ahırın sahibi ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın söndürülmesine rağmen olayın neden olduğu zarar büyük oldu. Ahır sahibi Sami Başkan, basın mensuplarına yangın başladığında evin içinde olduklarını ve müdahale sırasında su sıkıntısı yaşadığını anlattı.

Sami Başkan olayı şöyle aktardı: 'Yangına müdahale etmeye çalıştık. Biraz müdahale etmekte zorlandım çünkü su sıkıntım vardı. Müdahale edemeyince yangın çok büyüdü. Buraya muhtemelen sigara atmışlardır. Hava rüzgarlı olduğu için oraya gitmiştir.' dedi.

Başkan ayrıca, ahırdaki balyaların ve hayvanların kışlık yiyeceğinin zarar gördüğünü belirterek, yaklaşık 300-400 bin liralık balya bulunduğunu ve bunun tamamının kaybolduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

