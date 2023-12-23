Büyükçekmece'de bomba paniği: Apartman önünde el bombası bulundu

Bir apartmanın önünde el bombası olduğu ihbarı üzerine Büyükçekmece'de polis harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri, el bombasını imha etmek için çalışma başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Büyükçekmece'de bomba paniği: Apartman önünde el bombası bulundu
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Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önüne bırakılan el bombası, temizlik görevlileri tarafından fark edildi. Piminin takılı olduğu görülen el bombası, polise haber verildi.

Polise ihbar edilen el bombası, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. 

Ekipler, olay yerine gelerek binanın önünü şeritle kapattı ve sokakta yürüyenleri uzaklaştırdı. Ayrıca olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, el bombasını incelemeye aldı.

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