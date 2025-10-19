Büyükçekmece'de Minibüs Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Tekirdağ-Beylikdüzü arasında yolcu taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 ERS 749 plakalı minibüs, D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak yan yola geçti.
Aydınlatma direğine çarparak devrilen minibüs, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı.
Müdahale ve Yaralılar
Kaza haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Görüntüler
Kaza anı, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
