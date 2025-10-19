Büyükçekmece'de Minibüs Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Tekirdağ-Beylikdüzü hattında yolcu taşıyan 34 ERS 749 plakalı minibüs D-100'de kontrolden çıkıp devrildi; 2 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 11:05
Tekirdağ-Beylikdüzü arasında yolcu taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 ERS 749 plakalı minibüs, D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak yan yola geçti.

Aydınlatma direğine çarparak devrilen minibüs, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Müdahale ve Yaralılar

Kaza haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntüler

Kaza anı, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükçekmece'de minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

