Büyükçekmece Televizyon Kulesi'nde İkaz Lambaları Çalışmıyor: Hava Trafiği Tehlikede

Büyükçekmece'deki 230 metrelik televizyon kulesinde ikaz lambaları çalışmıyor; gece ve sisli havalarda hava trafiği riske giriyor, 2017 kazası hatırlatılıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:14
Büyükçekmece'de bulunan 230 metre uzunluğundaki televizyon kulesinde, havada çekilen görüntülerde ikaz lambalarının çalışmadığı ve kulenin adeta karanlığa gömüldüğü görüldü. Özellikle gece ve sisli havalarda kritik olan bu aydınlatmanın yokluğu, alçak irtifada uçan hava araçları için ciddi risk oluşturuyor.

Kulenin geçmişi ve mülkiyet durumu

2017 yılında kuleye çarpan bir helikopterde bulunan 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca kule, 2023 yılı Ağustos ayında Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından 249 milyon 395 bin 434 lira muhammen bedelle satışa çıkarılmıştı; kulenin şu anki akıbeti ise bilinmiyor.

Çevre sakinlerinin tepkileri

İsim verilmeyen bir vatandaş 'İkaz ışığı olması lazım, burada bir risk oluşturuyor. En azından bir uyarı ışığı bir kırmızı ışık olması lazım. Sonuç olarak yüksekte bir yerde. Helikopterlerde geçiyor, uçaklarda geçiyor bir ikaz ışığı olması lazım. Sonuçta burada bir risk oluşturuyor' diye konuştu.

Erdinç Avcı 'Ben de her sabah buradan geçen bir vatandaşım. Sisli havalarda, sabah olsun akşam olsun bir aydınlatma yok. Burada olumsuz bir kaza yaşanmıştı. İnşallah aydınlatırlar, bekliyoruz' dedi.

Levent Erol ise 2017 yılında yaşanan helikopter kazasını hatırlatarak 'Yaklaşık 10 kilometre ileride bahçıvandım. Haberlerde görmüştüm helikopter kazasını. İkaz lambaları çalışmıyor. Bununla ilgili de bir önlem alınmıyor' ifadelerini kullandı.

Uzman müdahalesi ve yetkili açıklaması henüz kamuoyuna yansımadı; kulenin aydınlatma sisteminin neden çalışmadığı ve sorumluların ne zaman müdahale edeceği belirsizliğini koruyor.

