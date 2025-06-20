Büyükelçi Şen: Gazze'deki İnsanlık Krizi Ciddiyetle Ele Alınmalı

Büyükelçi, dünyada en vahim mülteci sorununun Filistinlilerin 1948 ve 1967 yıllarında vatanlarından sürülmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Bugün, Filistinli mültecilerin durumuna dikkat çekerek, 5 milyon Filistinli mültecinin bir kısmının hâlâ Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze ve Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yaşadığını belirtti.

Şen, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının asla ortadan kaldırılamayacağını vurgulayarak, "Başkenti Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti altında geri dönüş yapılmalı,"terör, çatışma ve ekonomik zorluklar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Son 10 yılda yerinden edilmiş kişilerin sayısının 60 milyondan 122,1 milyona ulaştığını ifade etti.