Büyükelçi Şen: Gazze'deki İnsanlık Krizi Ciddiyetle Ele Alınmalı

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki durumun insanlık vicdanı ve değerlerini derinden yaraladığını vurguladı.
Şen, "Sivillerin yerlerinden edilmesi ve on binlerce kişinin katledilmesi uluslararası insani hukukun temellerini sarsıyor," dedi. Aynı zamanda, mülteci meselesinin uluslararası toplum tarafından adil bir şekilde paylaşılmadığına dikkat çekerek, "Uluslararası, bölgesel ve ikili işbirliği, adil bir sorumluluk ve yük paylaşımı için anahtardır," Büyükelçi, dünyada en vahim mülteci sorununun Filistinlilerin 1948 ve 1967 yıllarında vatanlarından sürülmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Bugün, Filistinli mültecilerin durumuna dikkat çekerek, 5 milyon Filistinli mültecinin bir kısmının hâlâ Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze ve Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yaşadığını belirtti. Şen, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının asla ortadan kaldırılamayacağını vurgulayarak, "Başkenti Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti altında geri dönüş yapılmalı,"terör, çatışma ve ekonomik zorluklar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Son 10 yılda yerinden edilmiş kişilerin sayısının 60 milyondan 122,1 milyona ulaştığını ifade etti. Şen, Gazze’deki duruma tekrar değinerek, “Filistin halkının kalıcı barış, özgürlük ve adalet arayışına Türkiye’nin kararlı destek verdiğini" Türkiye’nin yaklaşık 2,9 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, bunların 2,7 milyonunun Suriye vatandaşı olduğunu belirten Şen, Türkiye’nin bölgedeki büyük göç baskısı altında olduğunu ifade etti. Ayrıca, son altı ayda 273 binden fazla Suriyeli’nin gönüllü olarak geri döndüğünü kaydetti. Büyükelçi, Türkiye'nin zorla geri göndermeme ilkesine bağlı kaldığını, tüm geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. "Öncü göçmen" girişimi kapsamında 30 binden fazla Suriyelinin geri dönüş öncesinde ziyaretler yaptığını ifade etti. Son yıllarda insani ihtiyaçların %100 oranında artmasına rağmen, bu ihtiyaçlara ayrılan kaynakların 2015 seviyelerinde kaldığını belirten Şen, UNHCR'nin verilerine bakarak, %73’ünün düşük ve orta gelirli ülkelerde %67’sinin ise komşu ülkelerde yaşadığını ifade etti. Türkiye, BM parametreleri çerçevesinde korunma ve destek sağlamaya kararlı olduğunu yineleyen Şen, Mısır'ın göçmen ve mülteci krizine karşı üstlendiği sorumlulukları takdirle karşıladığını dile getirdi. Mjisyr’ın 61 ülkeden 941 bin 625 mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Şen, ayrıca Mısır’ın savaş sebebiyle göç eden Sudanlılara en büyük ev sahibi olan ülke olduğunu da aktardı. Bitiş konuşmasında, Büyükelçi Şen, Dünya Mülteciler Günü’nün küresel farkındalık yaratmasını ve mültecilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını temenni etti. Mısır’ın başkenti Kahire’de, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen katıldı. Mısır’ın başkenti Kahire’de, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen katıldı.
Büyükelçi, dünyada en vahim mülteci sorununun Filistinlilerin 1948 ve 1967 yıllarında vatanlarından sürülmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Bugün, Filistinli mültecilerin durumuna dikkat çekerek, 5 milyon Filistinli mültecinin bir kısmının hâlâ Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze ve Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yaşadığını belirtti.
Şen, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının asla ortadan kaldırılamayacağını vurgulayarak, "Başkenti Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti altında geri dönüş yapılmalı,"terör, çatışma ve ekonomik zorluklar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Son 10 yılda yerinden edilmiş kişilerin sayısının 60 milyondan 122,1 milyona ulaştığını ifade etti.
Şen, Gazze’deki duruma tekrar değinerek, “Filistin halkının kalıcı barış, özgürlük ve adalet arayışına Türkiye’nin kararlı destek verdiğini" Türkiye’nin yaklaşık 2,9 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, bunların 2,7 milyonunun Suriye vatandaşı olduğunu belirten Şen, Türkiye’nin bölgedeki büyük göç baskısı altında olduğunu ifade etti. Ayrıca, son altı ayda 273 binden fazla Suriyeli’nin gönüllü olarak geri döndüğünü kaydetti. Büyükelçi, Türkiye'nin zorla geri göndermeme ilkesine bağlı kaldığını, tüm geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. "Öncü göçmen" girişimi kapsamında 30 binden fazla Suriyelinin geri dönüş öncesinde ziyaretler yaptığını ifade etti. Son yıllarda insani ihtiyaçların %100 oranında artmasına rağmen, bu ihtiyaçlara ayrılan kaynakların 2015 seviyelerinde kaldığını belirten Şen, UNHCR'nin verilerine bakarak, %73’ünün düşük ve orta gelirli ülkelerde %67’sinin ise komşu ülkelerde yaşadığını ifade etti. Türkiye, BM parametreleri çerçevesinde korunma ve destek sağlamaya kararlı olduğunu yineleyen Şen, Mısır'ın göçmen ve mülteci krizine karşı üstlendiği sorumlulukları takdirle karşıladığını dile getirdi. Mjisyr’ın 61 ülkeden 941 bin 625 mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Şen, ayrıca Mısır’ın savaş sebebiyle göç eden Sudanlılara en büyük ev sahibi olan ülke olduğunu da aktardı. Bitiş konuşmasında, Büyükelçi Şen, Dünya Mülteciler Günü’nün küresel farkındalık yaratmasını ve mültecilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını temenni etti. Mısır’ın başkenti Kahire’de, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen katıldı. Mısır’ın başkenti Kahire’de, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen katıldı.
Türkiye’nin yaklaşık 2,9 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, bunların 2,7 milyonunun Suriye vatandaşı olduğunu belirten Şen, Türkiye’nin bölgedeki büyük göç baskısı altında olduğunu ifade etti. Ayrıca, son altı ayda 273 binden fazla Suriyeli’nin gönüllü olarak geri döndüğünü kaydetti.
Büyükelçi, Türkiye'nin zorla geri göndermeme ilkesine bağlı kaldığını, tüm geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. "Öncü göçmen" girişimi kapsamında 30 binden fazla Suriyelinin geri dönüş öncesinde ziyaretler yaptığını ifade etti.
Son yıllarda insani ihtiyaçların %100 oranında artmasına rağmen, bu ihtiyaçlara ayrılan kaynakların 2015 seviyelerinde kaldığını belirten Şen, UNHCR'nin verilerine bakarak, %73’ünün düşük ve orta gelirli ülkelerde %67’sinin ise komşu ülkelerde yaşadığını ifade etti.
Türkiye, BM parametreleri çerçevesinde korunma ve destek sağlamaya kararlı olduğunu yineleyen Şen, Mısır'ın göçmen ve mülteci krizine karşı üstlendiği sorumlulukları takdirle karşıladığını dile getirdi.
Mjisyr’ın 61 ülkeden 941 bin 625 mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Şen, ayrıca Mısır’ın savaş sebebiyle göç eden Sudanlılara en büyük ev sahibi olan ülke olduğunu da aktardı.
Bitiş konuşmasında, Büyükelçi Şen, Dünya Mülteciler Günü’nün küresel farkındalık yaratmasını ve mültecilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını temenni etti.
Mısır’ın başkenti Kahire’de, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen katıldı.
Mısır’ın başkenti Kahire’de, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen katıldı.