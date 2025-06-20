DOLAR
39,66 0,13%
EURO
45,78 0,45%
ALTIN
4.300,94 -0,36%
BITCOIN
4.107.377,67 0,64%

Büyükelçi Şen: Gazze'deki İnsanlık Krizi Ciddiyetle Ele Alınmalı

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Gazze'deki insani durumu ve mülteci sorununu büyük bir endişeyle değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 18:12
Büyükelçi Şen: Gazze'deki İnsanlık Krizi Ciddiyetle Ele Alınmalı

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki durumun insanlık vicdanı ve değerlerini derinden yaraladığını vurguladı.

Şen, "Sivillerin yerlerinden edilmesi ve on binlerce kişinin katledilmesi uluslararası insani hukukun temellerini sarsıyor," dedi. Aynı zamanda, mülteci meselesinin uluslararası toplum tarafından adil bir şekilde paylaşılmadığına dikkat çekerek, "Uluslararası, bölgesel ve ikili işbirliği, adil bir sorumluluk ve yük paylaşımı için anahtardır,"

Büyükelçi, dünyada en vahim mülteci sorununun Filistinlilerin 1948 ve 1967 yıllarında vatanlarından sürülmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Bugün, Filistinli mültecilerin durumuna dikkat çekerek, 5 milyon Filistinli mültecinin bir kısmının hâlâ Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze ve Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yaşadığını belirtti.

Şen, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının asla ortadan kaldırılamayacağını vurgulayarak, "Başkenti Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti altında geri dönüş yapılmalı,"terör, çatışma ve ekonomik zorluklar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Son 10 yılda yerinden edilmiş kişilerin sayısının 60 milyondan 122,1 milyona ulaştığını ifade etti.

Şen, Gazze’deki duruma tekrar değinerek, “Filistin halkının kalıcı barış, özgürlük ve adalet arayışına Türkiye’nin kararlı destek verdiğini"

Türkiye’nin yaklaşık 2,9 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, bunların 2,7 milyonunun Suriye vatandaşı olduğunu belirten Şen, Türkiye’nin bölgedeki büyük göç baskısı altında olduğunu ifade etti. Ayrıca, son altı ayda 273 binden fazla Suriyeli’nin gönüllü olarak geri döndüğünü kaydetti.

Büyükelçi, Türkiye'nin zorla geri göndermeme ilkesine bağlı kaldığını, tüm geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. "Öncü göçmen" girişimi kapsamında 30 binden fazla Suriyelinin geri dönüş öncesinde ziyaretler yaptığını ifade etti.

Son yıllarda insani ihtiyaçların %100 oranında artmasına rağmen, bu ihtiyaçlara ayrılan kaynakların 2015 seviyelerinde kaldığını belirten Şen, UNHCR'nin verilerine bakarak, %73’ünün düşük ve orta gelirli ülkelerde %67’sinin ise komşu ülkelerde yaşadığını ifade etti.

Türkiye, BM parametreleri çerçevesinde korunma ve destek sağlamaya kararlı olduğunu yineleyen Şen, Mısır'ın göçmen ve mülteci krizine karşı üstlendiği sorumlulukları takdirle karşıladığını dile getirdi.

Mjisyr’ın 61 ülkeden 941 bin 625 mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Şen, ayrıca Mısır’ın savaş sebebiyle göç eden Sudanlılara en büyük ev sahibi olan ülke olduğunu da aktardı.

Bitiş konuşmasında, Büyükelçi Şen, Dünya Mülteciler Günü’nün küresel farkındalık yaratmasını ve mültecilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını temenni etti.

Mısır’ın başkenti Kahire’de, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin Kahire...

Mısır’ın başkenti Kahire’de, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen katıldı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin Kahire...

Mısır’ın başkenti Kahire’de, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Belediye İşçileri Maaşlarını Alamadıkları için Grevde
2
Otokar'dan Romanya'ya Tarihi Zırhlı Araç İhracatı
3
İran Kızılayı Sözcüsü: "İsrail Saldırılarında Can Kaybı Sayısı Adli Tıp Tarafından Açıklanacak"
4
Türkiye'de AVM'lere 21 Yaş Altı Giriş Yasağı!
5
Kilis'te Yüzlerce Yıllık Bayram Geleneği: Çocuklar Eğlenceye Doydu
6
Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!