C-130 Faciasında Şehit Olan Konyalı Ahmet Yasir Kuyucu Son Yolculuğuna Uğurlandı

C-130 kazasında şehit düşen Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu (25), Konya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:12
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu memleketi Konyada son yolculuğuna uğurlandı.

Tören ve Nakil

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu (25) için Ankara’da düzenlenen törenin ardından cenaze uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Cuma namazını müteakip Konya Şehitliği Namazgahı’nda düzenlenen cenaze töreninde yakınları ve vatandaşlar şehide son görevlerini yerine getirdi.

Veda Anları

Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Fatmanur Kuyucu, babası İbrahim ve annesi Fadimeana Kuyucu tabuta sarılarak duygusal anlar yaşadı. Kılınan namazın ardından şehit Kuyucu, Konya Şehitliği’nde dualarla defnedildi.

Katılımcılar

Şehidin cenazesine yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

