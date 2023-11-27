ABD Uçak Gemisi Basra Körfezi’ne Girdi: Korsanlara Göz Açtırmadı

ABD Donanması’na bağlı USS Dwight D. Eisenhower adlı nükleer uçak gemisi, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi’ne giriş yaptı. Gemi, bölgedeki korsanlık faaliyetlerine karşı mücadele eden uluslararası güçlere destek olmak için bölgeye geldi.

Uçak Gemisine Fransız Fırkateyni de Eşlik Etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X'ten yaptığı açıklamada, USS Dwight D. Eisenhower’ın 26 Kasım’da CENTCOM görevlerine destek olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı’ndan geçerek Basra Körfezi’ne girişini tamamladığını duyurdu. Duyuruda, geminin seyrüsefer serbestisini sağlamak için devriye gezeceği ifade edildi. Ayrıca, gemiye güdümlü füze kruvazörü USS Philippine Sea, güdümlü füze destroyeri USS Stethem ve Fransız Donanmasına ait Languedoc fırkateyninin eşlik ettiği kaydedildi.





Korsanlara Karşı Operasyon Düzenledi

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, “M/V Central Park” isimli ticari geminin dün Aden Körfezi’ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtildi. ABD Donanmasına bağlı “USS Mason (DDG 87)” adlı destroyerin Central Park’ın yardım çağrısına yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edildi. Yapılan açıklama ile gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığı duyuruldu.

USS Dwight D. Eisenhower nedir?

USS Dwight D. Eisenhower, ABD’nin 34. Başkanı ve Ordu Generali Dwight D. Eisenhower’ın adını taşıyan nükleer bir uçak gemisidir. 1977 yılında hizmete giren gemi, şu anda hizmette olan on adet Nimitz sınıfı uçak gemisinin ikincisidir. Gemi, 90 adet sabit kanatlı ve helikopter taşıyabilmekte ve 260 bin beygir gücünde itme gücüne sahiptir. Gemi, daha önce Kartal Pençesi Operasyonu, Körfez Savaşı ve Irak ve Afganistan’daki ABD operasyonlarında görev almıştır. Gemi şu anda Carrier Strike Group 2’nin amiral gemisi olarak hizmet vermektedir.

Hürmüz Boğazı Neden Önemlidir?

Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ile Basra Körfezi’ni birbirine bağlayan dar bir boğazdır. Boğaz, ABD’nin 34. Başkanı ve Ordu Generali Dwight D. Eisenhower’ın adını taşıyan nükleer bir uçak gemisidir. 1977 yılında hizmete giren gemi, şu anda hizmette olan on adet Nimitz sınıfı uçak gemisinin ikincisidir. Gemi, 90 adet sabit kanatlı ve helikopter taşıyabilmekte ve 260 bin beygir gücünde itme gücüne sahiptir. Gemi, daha önce Kartal Pençesi Operasyonu, Körfez Savaşı ve Irak ve Afganistan’daki ABD operasyonlarında görev almıştır. Gemi şu anda Carrier Strike Group 2’nin amiral gemisi olarak hizmet vermektedir.

Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli petrol ticaret yollarından biridir. Boğazdan geçen tankerler, dünya petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sini taşımaktadır. Boğaz, aynı zamanda bölgedeki siyasi ve askeri gerilimlerin de odağıdır. Boğazın kuzey kıyısında İran, güney kıyısında ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunmaktadır. Boğazın güvenliği ve serbestliği, bölgesel ve küresel güçler arasında çıkar çatışmalarına neden olabilmektedir.