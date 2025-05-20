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Çağan Irmak ve Meltem Kaptan, 'Adile' Filmini Anlattı: Usta Oyuncunun Hayatına Saygı Duruşu

Yönetmen Çağan Irmak ve Meltem Kaptan, 'Adile' filmi hakkında görüşlerini paylaştı. Film, Adile Naşit'in hayatına saygı duruşu niteliğinde.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 22:29
Çağan Irmak ve Meltem Kaptan, 'Adile' Filmini Anlattı: Usta Oyuncunun Hayatına Saygı Duruşu

'Adile' Filmi Hakkında Ayrıntılar

Yönetmen Çağan Irmak ve başrol oyuncusu Meltem Kaptan, merakla beklenen 'Adile' filmi için bir araya geldi. Yönetmen Irmak, Adile Naşit'in hayatını anlatan bu projenin hem zorlu hem de eğlenceli olduğunu belirtti.

Filmin Konusu ve Teması

'Adile', Türk sinemasının efsane isimlerinden Adile Naşit’in yaşam öyküsünü anlatıyor. Filmin senaryosu Nermin Yıldırım tarafından yazıldı ve çekimlerine Beykoz Kundura setinde devam ediliyor. Irmak, bu filmde Adile Naşit'in hayatının tüm keskin virajlarını ele alacaklarını ifade ederek, "Bu film, onun bizi var eden çocukluğumuza dair hatırasına bir saygı niteliğinde" dedi.

Duygusal Bir Yolculuk

Yönetmen Irmak, Adile Naşit'in hikayesinin duygusal olduğunu, ancak seyirciyi üzmek niyetinde olmadığını vurguladı. "Hikayeyi en doğru şekilde aktarmak niyetindeyiz. Bu film sadece Adile’nin değil, Türk sineması ve tiyatrosunun hikayesi olacak" ifadelerini kullandı.

İkonik Sahnelere Dönüş

Irmak ayrıca filmde yer alacak ikonik sahneleri de belirtti: "Adile Naşit’in yer aldığı komedi filmlerindeki gibi güldüren sahneler de olacak. Bu, onun sinema tarihindeki vazgeçilmez anlarını yeniden yaşamak demek."

Meltem Kaptan’ın Hazırlıkları

Adile Naşit karakterini canlandıran Meltem Kaptan, senaryonun güçlü yönlerini vurgulayarak, "Adile’nin duygu yolculuğunu çok iyi gösteren bir senaryo. Onun hayatı, annelik sıcaklığı ve hoşgörüsü ile dolu" dedi. Kaptan, karakterin gülüşü ve diksiyonu için özel olarak iki hafta çalıştığını belirtti.

Filmdeki Mesaj

Kaptan, "Bu film bir yandan güçlü kadın olmayı anlatırken, diğer yandan Yeşilçam’ın yaratıcı ruhunu gözler önüne serecek. Sıcaklık ve samimiyet, filmdeki duygu yoğunluğunu artırıyor" şeklinde konuştu.

BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği...

BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği "Adile" filminin çekimleri devam ediyor. Çağan Irmak ve filmde Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan, Beykoz Kundura'daki sette filme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği...

BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği "Adile" filminin çekimleri devam ediyor. Çağan Irmak ve filmde Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan, Beykoz Kundura'daki sette filme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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