Cali'de Hava Üssü Yakınında Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 36 Yaralı

Cali'de Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınında kamyonla bombalı saldırı: 5 ölü, 36 yaralı; hükümet EMC lideri Ivan Mordisco'yu suçladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 01:49
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 01:49
Kolombiya'nın Cali kentinde, Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Saldırı ve Zarar

Saldırı nedeniyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

Sorumluluk ve İddialar

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Cauca'daki Canon del Micay bölgesinde ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlatan Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir."

Yerel Önlemler ve Ödül

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, yerel basına yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kentte 4 tondan fazla kamyonların girişini kısıtlayacaklarını belirterek, "Bu şiddet eylemi, şehrimizin yaşamına, huzuruna ve güvenliğine yönelik bir tehdittir."

Saldırının sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

EMC'nin Yapısı ve Finansmanı

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre EMC'nin 3 bin 500'den fazla üyesi bulunuyor; bunlardan 2 bin 180'i silahlı. Örgüt, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

