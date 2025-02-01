California Yangınları 24 Gün Sonra Kontrol Altına Alındı

California Yangınlarında Korkunç Bilanço

ABD'nin California eyaletindeki yangınlar, 24 günlük yorucu çalışmaların ardından nihayet kontrol altına alındı. Yangınlar, yaklaşık 23 bin hektar alanda büyük hasara yol açarak, bölge halkını derinden sarstı.

Yangınlar ve Müdahale

California Orman ve Yangından Koruma Departmanı (CAL FIRE) tarafından sağlanan bilgilere göre, Eaton ve Palisades yangınlarının kontrol altına alınması için yoğun söndürme çalışmaları gerçekleştirilmişti. Yangınlar boyunca yaşanan zorluklar, yetkililerin ve acil durum ekiplerinin özverili mücadelesiyle aşılmıştır.

Can Kayıpları ve Hasar

Bölgedeki yangınlarda maalesef 29 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, yaklaşık 16 bin yapı yıkılarak, büyük bir yıkıma sebep oldu. Yangınların kesin nedenleri ise yetkililer tarafından titizlikle araştırılmaya devam edilmektedir.