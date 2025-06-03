Çalışkan'dan İzmir Belediyesindeki Grev Sürecine İlişkin Önemli Açıklamalar

Grev Süreci Altıncı Güne Girdi

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenerek, İzmir'in emeğini ve alın terini unutmadan toplu görüşme masasına davet etti. Çalışkan, İzmir'de 29 Mayıs'ta başlatılan grev sürecine dair basın toplantısı düzenledi.

Eşit Ücret ve Adalet Talebi

Grev sürecinin altıncı gününe girdiğini belirten Çalışkan, bu sürecin eşitlik, adalet ve işçilerin onuru için yapıldığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sorumlu ve yapıcı bir tutum sergilediklerini ifade etti.

Çalışkan, belediyenin diğer şirketlerinde çalışan işçilerden daha düşük teklif sunulmasına karşı olduklarını söyledi. Grevin yalnızca bir ücret talebinden ibaret olmadığını, aynı zamanda eşitlik ilkesi ve adaleti savunma kararlılıkları olduğunu dile getirdi.

İşveren Tarafının Tunaa Taktikleri

Sendika olarak, İzmir halkını mağdur etmemek adına yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Çalışkan, işveren tarafının toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde uzlaşma yerine tıkanmayı tercih ettiğini ifade etti. İşverenin, ilk başta yüzde 29,16 ve daha sonra yıllık yüzde 29,16 zam teklifi yaptığını aktaran Çalışkan, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Herkesi Sorumlu Davranmaya Davet Ediyoruz

İzmir'deki grevin sorumlusunun işçiler ve sendika değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi işvereni olduğunu savunan Çalışkan, bu süreçte herkesin sorumlu davranmaya davet etti. Taleplerinin eşit iş için eşit ücret olduğunu yineleyerek, Bu talep, yalnızca bir ücret meselesi değil, insani ve hukuki bir taleptir.

Masaya Yeniden Dönme Çağrısı

Çalışkan, İzmir halkının vicdanına ve adalet duygusuna güvendiklerini belirterek, Cemil Tugay’ı, bugün ve yarını birlikte kurmak için toplu görüşme masasına beklediklerini ifade etti. Çalışkan, süren grevin sona ermesi için uzlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Çöp Toplama Meselesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın çöp toplama gayretleri hakkındaki bir soruya, Çalışkan, "Cemil Başkan bu grev sürecinde çöp toplama gayretine girdi ama asıl olan, o toplu sözleşmenin masada bağıtlanmasıdır." yanıtını verdi. Emeği geçen tüm Genel-İş Sendikası üyelerinin grev sonrasında da hizmet vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan (sağ 2), İzmir'de 29 Mayıs'ta başlattıkları grev sürecine ilişkin Sendika Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Çalışkan, burada bir konuşma yaptı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan (sağ 2), İzmir'de 29 Mayıs'ta başlattıkları grev sürecine ilişkin Sendika Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Çalışkan, burada bir konuşma yaptı.