Çalışma Hayatının Paydaşları Futbol Turnuvasında Buluştu

Çalışma Hayatında Sportif Bir Buluşma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvası, bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonları temsilcilerinin yanı sıra basın mensuplarını bir araya getirdi.

Turnuva Başlangıcı ve Eleme Maçları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, turnuvanın başlangıcının geçen hafta HAK-İŞ ile Türkiye Kamu-Sen takımları arasında oynanan karşılaşma ile gerçekleştirildiği belirtildi. Eleme maçlarında ise Memur-Sen ile Bakan Yardımcıları, TİSK-Basın ile İŞKUR, Bakanlık Makamı ile TÜRK-İŞ takımları karşılaştı.

Yarı Finaller ve Final Mücadelesi

Eleme maçlarının ardından Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK-Basın ve Bakanlık Makamı takımları yarı finale yükseldi. Yarı finalde, Memur-Sen takımı, Türkiye Kamu-Sen'i 8-7 mağlup ederken, Bakanlık Makamı ise TİSK-Basın'ı 12-1’lik skorla geçti.

Şampiyonluk ve Finale Doğru

Final karşılaşmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı ve forma giydi. Mücadelede, Bakanlık Makamı takımı, Memur-Sen’i 4-0 yenerek turnuvanın kazananı oldu. Bu başarı, bakanlık ve sosyal paydaşlar arasında dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.