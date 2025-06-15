DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.102.926,98 -0,72%

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Mardin'de Medya Buluşması Açıklamaları

Bakan Işıkhan, Mardin'de yapılan yatırımlar ve basının rolü hakkında önemli bilgiler paylaştı, iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 14:33
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Mardin'de Medya Buluşması Açıklamaları

Bakan Işıkhan, Mardin'de Medya Buluşması'na Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen "Medya Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, yerel ve ulusal basının, yapılan icraatlar ve hizmetlerin tanıtımında büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Toplantıya Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da katıldı. İletişim kaynaklarının çeşitlenmesi doğrultusunda, doğru ve ahlaki ilkelere uygun haberciliğin öneminin her geçen gün arttığını belirten Işıkhan, basının vatandaşların bilgiye ulaşmasında en önemli köprü olduğunu ifade etti.

Yatırımlar ve İstihdam Oranları

Bakan Işıkhan, Mardin'in iş gücüne katılım oranının yüzde 44,5 olduğunu, istihdam oranının yüzde 39,5, işsizlik oranının ise yüzde 11,1 seviyesinde olduğunu açıkladı. İstihdamın sektörler bazında dağılımının ise tarımda yüzde 15,6, sanayide yüzde 26,2 ve hizmet sektöründe yüzde 58-59 olduğunu söyledi.

Işıkhan, iş gücüne katılımı artırma hedefinde olan politikaların özellikle dezavantajlı gruplara yönelik destekler içerdiğini belirtti. Ayrıca, yerel sorunların dile getirilmesi ve ekonomik taleplerin gündeme getirilmesinin basının kritik işlevlerinden biri olduğunu vurguladı.

2024 Yılı Hedefleri ve Teşvikler

Uluslararası iş gücü kapsamında, Mardin'de 2024 yılı için 148 çalışma izni sağlandığını aktaran Işıkhan, sosyal güvenlik destek primleri ve iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Vali Tuncay Akkoyun ise, Mardin’in huzur iklimi sayesinde daha fazla yatırımla kalkınacağını ve bu süreçte Bakan Işıkhan’ın katkılarının önemli olduğunu dile getirdi. Ayrıca, milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı da süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının sonunda, Vali Akkoyun, Bakan Işıkhan’a çiçek takdim ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Engelli Genç İçin Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi
2
Zeybekci'den Ekonomik İyileşme Vurgusu: 'Türkiye Çarklarını Hızla Dönmeye Başlayacak!'
3
Mardin'de 400 Dekar Buğday Alanı Yanarak Zarar Gördü
4
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Filistin'e Destek Mesajı
5
Hatay'da Babanın Kızına Kıydığı Olay: Eşi Yaralı
6
Çalışkan'dan İzmir Belediyesindeki Grev Sürecine İlişkin Önemli Açıklamalar
7
8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda 35 Eser Sergilendi

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi