Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Mardin'de Medya Buluşması Açıklamaları

Bakan Işıkhan, Mardin'de Medya Buluşması'na Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen "Medya Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, yerel ve ulusal basının, yapılan icraatlar ve hizmetlerin tanıtımında büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Toplantıya Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da katıldı. İletişim kaynaklarının çeşitlenmesi doğrultusunda, doğru ve ahlaki ilkelere uygun haberciliğin öneminin her geçen gün arttığını belirten Işıkhan, basının vatandaşların bilgiye ulaşmasında en önemli köprü olduğunu ifade etti.

Yatırımlar ve İstihdam Oranları

Bakan Işıkhan, Mardin'in iş gücüne katılım oranının yüzde 44,5 olduğunu, istihdam oranının yüzde 39,5, işsizlik oranının ise yüzde 11,1 seviyesinde olduğunu açıkladı. İstihdamın sektörler bazında dağılımının ise tarımda yüzde 15,6, sanayide yüzde 26,2 ve hizmet sektöründe yüzde 58-59 olduğunu söyledi.

Işıkhan, iş gücüne katılımı artırma hedefinde olan politikaların özellikle dezavantajlı gruplara yönelik destekler içerdiğini belirtti. Ayrıca, yerel sorunların dile getirilmesi ve ekonomik taleplerin gündeme getirilmesinin basının kritik işlevlerinden biri olduğunu vurguladı.

2024 Yılı Hedefleri ve Teşvikler

Uluslararası iş gücü kapsamında, Mardin'de 2024 yılı için 148 çalışma izni sağlandığını aktaran Işıkhan, sosyal güvenlik destek primleri ve iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Vali Tuncay Akkoyun ise, Mardin’in huzur iklimi sayesinde daha fazla yatırımla kalkınacağını ve bu süreçte Bakan Işıkhan’ın katkılarının önemli olduğunu dile getirdi. Ayrıca, milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı da süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının sonunda, Vali Akkoyun, Bakan Işıkhan’a çiçek takdim ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi.