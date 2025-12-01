Çameli'de merkez mahallelere kesintisiz su: 18 milyon 600 bin TL'lik yeni depo

Çameli'ye 18 milyon 600 bin TL yatırımla bin metreküplük yeni içme suyu deposu kuruluyor; merkez mahalleler basınç sorunları olmadan kesintisiz suya kavuşacak.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:34
DENİZLİ (İHA) — Denizli’nin Çameli ilçesinde, kullanım ömrünü tamamlayan ve kot seviyesi nedeniyle yetersiz kalan mevcut içme suyu deposunun yerine yenisi yapılıyor. Çameli’nin merkez mahalleleri, 18 milyon 600 bin TLlik yatırımla daha güçlü ve kesintisiz su akışına kavuşacak.

Proje detayları ve amaç

Mevcut deponun kullanım ömrünü tamamlaması ve kot yüksekliğinin yetersiz olması nedeniyle zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan projede, kot yüksekliği nedeniyle yetersiz kalan içme suyu sorununun önüne geçilecek bir depo inşa edilecek.

Projeyle hayata geçirilecek bin metreküplük yeni depo, mevcut depoya kıyasla daha üst kotta konumlandırılacak. Şebeke sisteminde kayıp yaşanmadan, daha güçlü ve dengeli bir basınçla su iletimi sağlanacak; özellikle yüksek kotlarda yaşayan vatandaşların su basıncı yetersizliği sorunu çözüme kavuşacak.

Beklenen sonuçlar

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin içme suyu hizmetinin kalitesi artacak, depodan şebekeye su iletiminde yaşanan kayıplar azaltılacak ve uzun vadede içme suyu güvenliği güçlendirilecek. Yeni depo, Çameli merkez mahallelerinde daha düzenli ve kesintisiz su temini hedefliyor.

